Врач назвал способы, как заснуть быстрее

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность серьезно влияют на режим сна и ведут к губительным последствиям для организма. С таким заявлением выступил заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй, которого цитирует издание "Хуаньцю Шибао".
"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", - подчеркнул специалист.
А в последний час перед засыпанием, утверждает медик, надо обязательно отказаться от использования гаджетов, в том числе смартфонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина – гормона сна, тем самым обманывая организм.
Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.
Эксперт считает, что лучшие занятия перед сном - горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.
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