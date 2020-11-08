Врач назвал способы, как заснуть быстрее

Медик считает, что достаточно выработать лишь одну привычку, и после этого проблем со сном не будет.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность серьезно влияют на режим сна и ведут к губительным последствиям для организма. С таким заявлением выступил заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй, которого цитирует издание "Хуаньцю Шибао".

Чтобы вернуть к норме этот процесс, медик порекомендовал научиться вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать. В последствии это должно стать привычкой.

"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", - подчеркнул специалист.

А в последний час перед засыпанием, утверждает медик, надо обязательно отказаться от использования гаджетов, в том числе смартфонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина – гормона сна, тем самым обманывая организм.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.

Эксперт считает, что лучшие занятия перед сном - горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.

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