О российской вакцине от коронавируса "Спутник V" расскажут в соцсетях

Будут созданы специальные страницы, на которых пользователи смогут получить самую последнюю и достоверную информацию о вакцине.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. О старте международной кампании в социальных сетях сделали заявление создатели вакцины - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает РИА Новости.

В ходе кампании будет использован специальный хэштег #SputnikV, по которому все желающие смогут найти интересующую их информацию о вакцине.

Страницы "Спутник V" будут посвящены информированию о производстве, вакцинации населения в разных странах, о ходе клинических испытаний. Также людям, уже прошедшим вакцинирование, на этих страницах будет дана возможность рассказать о своем личном опыте.

Предполагается, что в дальнейшем страницы и каналы #SputnikV в соцсетях станут основной платформой для обновления информации о вакцине, публикации новостей и данных о количестве вакцинированных и производстве.

Здесь же будут транслироваться крупные мероприятия и интервью ведущих экспертов. Целью кампании станет не только информирование, создатели уверены, что она нацелена на большее.

"Наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сообщается, что страницы #SputnikV созданы на платформах Twitter, Facebook, Instagram и Youtube.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

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