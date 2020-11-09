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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

О российской вакцине от коронавируса "Спутник V" расскажут в соцсетях

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2279)
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Sputnik Молдова
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Будут созданы специальные страницы, на которых пользователи смогут получить самую последнюю и достоверную информацию о вакцине.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. О старте международной кампании в социальных сетях сделали заявление создатели вакцины - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает РИА Новости.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Названы сроки увеличения производства вакцины от COVID-19 в России
В ходе кампании будет использован специальный хэштег #SputnikV, по которому все желающие смогут найти интересующую их информацию о вакцине.

Страницы "Спутник V" будут посвящены информированию о производстве, вакцинации населения в разных странах, о ходе клинических испытаний. Также людям, уже прошедшим вакцинирование, на этих страницах будет дана возможность рассказать о своем личном опыте.

Предполагается, что в дальнейшем страницы и каналы #SputnikV в соцсетях станут основной платформой для обновления информации о вакцине, публикации новостей и данных о количестве вакцинированных и производстве.

Здесь же будут транслироваться крупные мероприятия и интервью ведущих экспертов. Целью кампании станет не только информирование, создатели уверены, что она нацелена на большее.

"Наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
Пресс-служба АФК "Система"
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Сообщается, что страницы #SputnikV созданы на платформах Twitter, Facebook, Instagram и Youtube.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2279)

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