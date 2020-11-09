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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры

Названа причина тяжелого течения коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2284)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201109/32391703/nazvana-prichina-tyazhelogo-techeniya-koronavirusa.html

Питание человека может существенно повлиять на течение болезни, вызванной короновирусной инфекцией нового типа.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Ранее ученые выявили зависимость уровня смертности от коронавируса в разных регионах от дефицита витамина D в организмах пациентов. Эти данные прокомментировал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, сообщает РИА Новости.

Капсула витамина на предметном столе микроскопа.
© Depositphotos / Ngaga35
Назван витамин, которого не хватает зараженным COVID-19
Эксперт отметил, что питание в целом способно повлиять на возможность организма бороться с вирусами. По его словам, недостаток незаменимых аминокислот, цинка, магния, калия и витаминов, которые человек получает с едой, приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и других систем организма. В таком случае он становится неспособным справляться с инфекциями и их последствиями.

Также диетологи говорят о том, что питание при заражении коронавирусом должно быть правильным и сбалансированным.

Так главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева отметила, что болезнь, которая сопровождается повышением температуры и лихорадкой, потребует большой затраты энергии для активации обмена веществ.

"Поэтому есть обязательно нужно, даже если особо не ощущается вкус. <…> Энергия для выздоровления очень важна", — сказала она.

Дороднева уточнила: первоочередным фактором является большое количество жидкости в рационе. Это могут быть вода, морс, отвар шиповника, компоты из сухофруктов. Их эксперт рекомендует готовить дома, не добавляя при этом сахар.

"Это очень важно при респираторных и вирусных заболеваниях, сопряженных с повышением температуры", - пояснила она.

Тяжелую пищу на период болезни лучше исключить и отдать предпочтение куриному бульону, жидким молочным кашам, картофельному пюре, причем принимать такую пищу лучше небольшими порциями, рекомендует диетолог.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2284)

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