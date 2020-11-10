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Анализ крови на содержание сахара, архивное фото.

Ученые назвали главную причину диабета

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201110/32390858/uchenye-nazvali-glavnuyu-prichinu-diabeta.html

Американские ученые пришли к выводу, что большинство людей предрасположены к заболеванию диабетом второго типа.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Уязвимость организма перед диабетом формируют сформированные эволюцией сбои в синтезе инсулина. Таковы данные исследований группы ученых из Медицинской школы Университета Индианы, Мичиганского университета и Кейсовского университета Западного резервного района. Их работа на эту тему была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет РИА Новости.

Завтрак
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По мнению исследователей, метаболические нарушения в организме человека происходят из-за сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.

По мнению специалистов, такая ненадежность гормона приводит к тому, что человек оказывается уязвим для диабета, причем мутация в гене выработки инсулина произошла в процессе человеческой эволюции.

Также ученые отмечают, что не существует ни одного вида мутации, которая была бы способна повлиять одновременно и на синтез прогормона и на его эффективность, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу.

Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, но исправить этот изъян невозможно, так как это приведет к ухудшению другой важной функции гормона.

Диабетом второго типа называют нарушение обмена веществ, которое приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Сахарный диабет
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Оно возникает, когда клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, становятся неспособными производить его в достаточном количестве, или когда выработанный инсулин не воспринимается организмом.

Этот вид диабета обычно встречается у людей старше 40 лет. Однако нездоровое питание и образ жизни могут привести к развитию сахарного диабета и в более молодом возрасте.

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