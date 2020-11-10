Пока все спали: Раду Ребежа и его планы, цветовой переход в Италии, пенсионеры и комиксы

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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Раду Ребежа намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Молдовы (ФФМ). В рамках передачи "Спорт" в студии Sputnik Молдова бывший футболист сборной и вице-президент ФФМ признался, что решение было принято после долгих обсуждений с коллегами, болельщиками и футбольными фанатами. Выборы состоятся в январе 2021 года.

"Фактически, я никогда не отказывался от футбола. Даже если у меня были другие занятия, я всегда инвестировал в этот вид спорта. В прошлом году основал Футбольную академию. ... Эту должность должен занимать в первую очередь человек, который знает положение дел изнутри, чувствует, что такое футбол", - сказал Раду Ребежа.

По его словам, сейчас отечественный футбол переживает самый тяжелый период с момента создания ФФМ. Это отражается и на результатах футбольных команд, утверждает спортсмен.

"Футбол нуждается в кардинальных изменениях. Сделано много хорошего, но нам нужно сплочение. Раньше футбол не нуждался в рекламе, а сейчас ситуация очень деликатная", - сказал вице-президент ФФМ.

Перешли с "желтого" на "оранжевый"

В пяти итальянских регионах ужестоячается режим противодействия распространению COVID-19. Так, с "желтого" на "оранжевый" уровень мер переходят Абруццо, Умбрия, Базилика, Лигурия и Тоскана. Новое положение вступит в силу со среды, сообщает РИА Новости.

А власти автономной провинции Больцано сообщили, что их регион вообще становится "красной" зоной, так что действующие ограничения будут еще более ужесточены.

Согласно последнему декрету итальянского правительства, в пределах "красной" зоны запрещено перемещаться без необходимости. Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" индексом также допускается только в особых случаях – по работе, в связи со здоровьем или по учебе и при срочных обстоятельствах. В обеих категориях закрываются бары и рестораны за исключением работы на вынос или с доставкой на дом.

Общими для всей территории страны мерами станут введение комендантского часа с 22.00 до 5.00, перевод старших классов школы на дистанционное обучение, закрытие музеев и прекращение работы торговых центров в выходные и пятницу. Ранее в Италии перестали работать театры и кинозалы, азартные заведения, бассейны и тренажерные залы.

Едва не выкинули тысячи фунтов

Супружеская пара пенсионеров из города Стаурбридж что в британском графстве Уэст-Мидлендс попала впросак. Они чуть не вынесли на свалку игрушки и комиксы, примерная стоимость которых - 410 тысяч фунтов, это примерно 9,2 миллиона леев. О курьезе сообщило BBC News.

Все началось после смерти соседа. Он завещал супругам свою коллекцию, которую собирал годами. Однако получатели "наследства" его по достоинству не оценили и сочли обыкновенным старьем. Хотя прежде, чем выкинуть, все же проконсультровались у оценщика.

Тот посмотрел и ахнул: в коллекции были винтажные игрушки по мотивам "Звездных войн", а также редкая фигурка Бэтмена.Вывоз мусора отменили и заменили его на распродажу.

Только за фигурку героя саги "Звездные войны" Джавы из винила удалось выручить 22 тысячи фунтов, это около 496 тысяч леев. Отмечается, что таких фигурок насчитывается всего восемь в мире.

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