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Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска

Официально в строю: атомный ледокол "Арктика" начнет ходить по Севморпути

© Sputnik / Pavel Lvov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201110/32395474/ofitsialno-v-stroyu-atomnyy-ledokol-arktika-nachnet-khodit-po-svmorputi.html

Мощнейший российский атомный ледокол "Арктика" уже в середине ноября отправится в плавание по Северному морскому пути.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Российский атомный ледокол "Арктика", который является самым мощным в мире, в конце недели впервые начнет ходить по Северному морскому пути - об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

"Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. 

Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 19 октября прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. И 21 октября был введен в строй. Принимая атомоход, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал его "замечательным произведением искусства", который показывает, на что способны российские учёные и инженеры.

Как ранее сообщали в "Атомфлоте", за 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. Ледокол 22 сентября вышел от достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге в направлении Мурманска. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.

Атомный ледокол Арктика прибыл в порт Мурманска.
© Sputnik / Pavel Lvov
Фото - Вот это махина: атомный ледокол "Арктика" прибыл в Мурманск
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Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.

Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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