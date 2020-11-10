Слово года: "локдаун" получил пальму первенства от Британского словаря

Британский толковый словарь Collins определил слово года. Нужно сказать, что особо неожиданным выбор не стал.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Главным словом 2020 года авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал "локдаун" (lockdown) или режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Отмечается, что выбор пал именно на это слово, так как опыт локдауна "объединил миллиарды людей во всем мире". Специалисты насчитали более 250 тысяч случаев употребления этого слова в 2020 году. Для сравнения, в минувшем году количество употреблений не превысило четырех тысяч.

Согласно словарному определению, "локдаун" - это существительное, которое обозначает "введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам".

Пандемия существенно повлияла на список претендентов на звание "слово года". В него вошли также "коронавирус", "работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества" (key worker), "принудительный неоплачиваемый отпуск" (furlough), "дистанцирование" и глагол "самоизолироваться".

При этом в перечне оказались и слова другого типа, например, тиктокер - активный пользователь соцсети TikTok.

В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение "климатическая забастовка" (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным в том числе благодаря действиям эко-активистки Греты Тунберг.

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