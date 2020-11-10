Следственный комитет России возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны

Согласно информации из рассекреченных архивов ростовского управления ФСБ, массовые убийства местных жителей проводились в период, когда город Миллерово и весь Миллеровский район Ростовской области был оккупирован войсками 6-й немецкой армии.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Поводом к возбуждению дела послужило обнаружение массовых захоронений. Поисковиками были найдены останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, сообщает РИА Новости.

По сообщениям Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», у найденных останков имеются признаки огнестрельных повреждений, что свидетельствует о насильственной смерти.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы)", — заявили в Следственном комитете.

Места происшествия было осмотрено следователями и криминалистами, для идентификации личностей погибших назначен комплекс судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз. По предположению специалистов, всего в захоронении могут находиться около 700 останков убитых мирных жителей.

Согласно информации из рассекреченных архивов ростовского управления ФСБ, массовые убийства местных жителей здесь действительно проводились в период с 1942 по 1943 год, в то время, когда город Миллерово и весь Миллеровский район Ростовской области был оккупирован войсками 6-й немецкой армии.

Ранее, по факту расправ в деревне Жестяная Горка, Новгородской области, впервые в российском судопроизводстве Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

Тогда эксперты-историки сошлись во мнении, что данное судебное разбирательство, несмотря на то, что было проведено с значительным опозданием, теперь может послужить достаточной юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.

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