Следующая вспышка коронавируса в России: прогноз иммунолога

Специалист также призвала беречь себя людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева.

"Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной", — сказала она в эфире НСН.

Врач также призвала беречь себя людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания. Ярцева посоветовала им контролировать состояние их здоровья и компенсировать патологии приемами необходимых лекарств.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявлено 20 977 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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