Российская столица вводит новые ограничения из-за коронавируса

Накануне в Москве зафиксировали самый высокий за все время эпидемии суточный показатель заболеваемости.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Московский мэр уверен, что вводимые властями меры позволят спасти тысячи жизней. Еще неделю назад руководство города пребывало в уверенности, что уровень заболеваемости сохраняется на высоком, но все же не критичном уровне, сообщает РИА Новости.

Однако показатели заболеваемости за последние дни заставил их задуматься о введении жестких ограничений.

Собянин отметил, что 9 ноября в Москве зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. Показатели следующего дня снизились до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.

В связи с этим с 13 ноября по 15 января 2021 года в Москве вводятся следующие ограничения:

C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей ресторанов, кафе и баров, работать в это время сможет только служба доставки, либо на навынос.

Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Также им рекомендовано соблюдать домашний режим, для этого транспортные карты учащихся будут временно заблокированы. © AFP 2020 / MADS CLAUS RASMUSSEN Как коронавирус может помочь российским производителям меха

Заполненность залов театров, кинотеатров и концертных залов не должна превышать 25% от общего количества мест.

На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать их проведение с департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

Проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий временно приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. Развлечения для детей возможны только на открытом воздухе.

Также всем организациям, обслуживающим граждан, рекомендовано использовать систему чек-инов. В условиях новых ограничений столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. При несоблюдении установленных правил, нарушители будут оштрафованы.

Московские власти объяснили, что вводят ограничения сразу на 2 месяца, потому что скоро Новый год.

"Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - заявил мэр Москвы в обращении к горожанам.

Тем не менее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что ограничение на работу в ночные часы несет риски для ресторанов и баров Москвы, а тот факт, что оно вводится, в том числе, на период проведения новогодних корпоративов - самого прибыльного для ресторанов времени года, такая мера может привести к закрытию ряда заведений. По его мнению, ограничение часов работы для ресторанов не является необходимой мерой.

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