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Красный перец

Назван продукт, способный продлить жизнь

© Flickr / CIAT
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (28)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201111/32406909/nazvan-podukt-sposobnyy-prodlit-zhizn.html

Американским ученым удалось выяснить, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, на четверть снижается риск смертности от самых распространенных заболеваний.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Исследователи утверждают, что регулярное присутствие перца чили в рационе способно свести к минимуму риск преждевременной смерти и даже продлить жизнь. Об этом сообщает американский канал Fox, ссылаясь на отчет Американской кардиологической ассоциации.

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© CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
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Американские ученые проанализировали 4728 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения, в которых изучались свойства перца, также они сопоставили данные 570 тысяч историй болезни пациентов из США, Италии, Китая и Ирана.

В результате удалось выяснить, что у людей, регулярно употребляющих перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 26%, от рака — на 23% и в целом риск смерти от любых причин меньше на 25% по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт редко или не ест его вообще.

Полезные свойства перца могут объясняться тем, что он оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также способен регулировать уровень глюкозы в крови.

Как указывают ученые, пока рано говорить о прямой зависимости низкого уровня смертности от этих заболеваний и наличия в рационе перца. Да и нормы его употребления у разных пациентов отличались, поэтому неясно, сколько нужно потреблять перца, чтобы это принесло пользу здоровью.

Точный механизм, благодаря которому чили таким образом воздействует на организм, требует дополнительного изучения.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (28)

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