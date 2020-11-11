Как восстановить здоровье после коронавируса - советы врача

Особое внимание при восстановлении после перенесенного COVID-19 следует уделить нервной и дыхательной системам, так как именно они страдают больше всего.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Советами о том, как восстановиться после заболевания COVID-19, поделилась заведующая амбулаторно-консультационным отделением Городской больницы Петербурга, врач-терапевт Яна Осинцева.

По ее словам, коронавирус наносит самый тяжелый удар нашим нервам и легким. Именно из-за этого многие выздоровевшие пациенты жалуются на проблемы со сном, повышенную утомляемость и периодически появляющиеся боли в разных частях тела.

Полезным для неврологической реабилитации, по мнению Осинцевой, будут курсы физиотерапии и массажей, сопровождаемые приемом специальных лекарственных средств. Тем не менее, решение о том, какие именно это должны быть курсы и препараты, должны принимать только терапевт и невролог.

Если развиваются осложнения в легких, специалист рекомендует принимать поливитамины группы В, а главное - обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.

"Хороший эффект дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика", — сказала Осинцева в комментарии "Петербургскому дневнику".

Конечно, не у каждого сейчас есть возможность поехать для этого на море. В таком случае врач рекомендует ингаляции медицинскими физрастворами либо водой "Ессентуки № 17".

На сегодняшний день многие специалисты сходятся во мнении, что иммунитет от перенесенного COVID-19 не стойкий. Поэтому даже переболевшим рекомендуется обязательно носить маски, избегая повторного заражения.

Отдельно врач отмечает, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и полноценного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы, прием витаминов. А также нужно по возможности соблюдать щадящий режим работы.

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