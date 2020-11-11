Пока все спали: датчики на МКС, "рекорд" Британии и норки-жертвы

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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Экипаж Международной космической станции установил специальные датчики в районе трещины в российском модуле "Звезда". Они нужны, чтобы оценить нагрузку на конструкцию при коррекции орбиты станции. Как сообщил "Роскосмос", сама процедура коррекции орбиты намечена на 12 ноября.

Беспроводные датчики в камере модуля, где находится трещина, ставшая причиной утечки воздуха, установила американский астронавт Кэтлин Рубинс. Приборы позволят измерить нагрузки на конструкцию.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, прежний экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).

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Как рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Туманный Альбион страдает от COVID-19

В Великобритании зафиксирован печальный "рекорд": от вызванных коронавирусом осложнений за сутки в стране скончались более 500 человек. По данным минздрава Соединенного Королевства, это самый большой суточный показатель умерших за последние полгода.

Как отмечает iz.ru, более высокий показатель смертности в этой стране был зафиксирован только в мае, он составил более 600 человек.

Решением проблемы могла бы стать вакцинация. Еще во второй декаде октября британский эпидемиолог Джон Эдмундс заявил, что жители страны смогут получить вакцину в конце зимы.

При этом глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем допустила, что первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции может иметь лишь временное действие или оказаться неэффективным для некоторых людей.

Ошибочка вышла

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса, пишет РИА Новости. Так, в эфире передачи на телеканале TV2 глава министерства, отвечающего за вопросы продовольствия - Могенс Йенсен - признал, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным.

По словам министра, правительство не имело юридических оснований требовать, чтобы норок убивали за пределами тех ферм, где было выявлено заражение животных коронавирусом.

Моргенс Йенсен заявил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.

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Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, чтобы предотвратить массовое распространение вируса среди людей. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Уточняется также, что коронавирусная инфекция может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку.

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