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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Испытания российской вакцины "Спутник V" проходят в Венесуэле

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Sputnik Молдова
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О результатах испытаний рассказал президент республики Николас Мадуро во время выступления перед нацией, транслировавшегося онлайн.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Николас Мадуро положительно оценил ход испытаний в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости.

"Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо", - сказал он.

Выступление президента Венесуэлы транслировалось на его странице в Twitter.

Россия поставила Венесуэле первую партию вакцины "Спутник V" в начале октября. Всего для испытаний было отправлено 200 доз. Уже в середине октября начались испытания, были сделаны первые прививки, о чем также официально объявил Николас Мадуро.

Производство вацины Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
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Всего в программе участвуют 2 тысячи волонтеров. Вакцинация населения Венесуэлы, скорее всего, начнется в апреле, заявил президент страны.

Планируется, что после окончания испытаний и одобрения вакцины ВОЗ, в Венесуэле начнется вакцинация всего населения. Ориентировочно старт вакцинации будет дан в апреле 2021 года.

В первую очередь будут вакцинированы работники системы здравоохранения и образования, а также люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания.

Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, сам же он привьется во время начала массовой вакцинации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2296)

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