В России создали новый пункт управления ядерными силами

Российский лидер, сообщил также, что стратегический объект будет обладать "практически абсолютной" защитой.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России.

По его словам, пункт будет обладать "практически абсолютной" защитой.

Все пункты управления позволяют получать оперативные данные и принимать правильные решения, заявил глава государства на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе, по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки. Возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость", - отметил президент.

Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара, заявил Путин.

Боеготовность ядерной триады России зависит от того, как эффективно и устойчиво она будет работать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием. Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - сказал российский лидер.

Он отметил, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

Президент заявил о необходимости продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России.

"Какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя. Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях.

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