Ученые рассказали, что уж точно не поможет похудеть

Очередной популярный миф о похудении не нашел подтверждения после проведенных опытов и был окончательно развенчан.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, употребление в первой половине дня большей части калорий никак не повлияет на потерю веса, пишет РИА Новости со ссылкой на Insider.

В рамках исследования ученые наблюдали за пищевым поведением 41 добровольца с избыточным весом и фиксировали показатели их здоровья и жизнедеятельности. Эксперимент проходил в течение 12 недель.

Участники были разделены на две группы. В одной их них ограничивали вечерний прием пищи, употребляя 80 процентов ежедневной нормы калорий до 13.00.

Во второй группе ели в обычное время, потребляя половину ежедневной нормы энергии после 17.00. Четырежды в день в каждой группе замеряли вес и артериальное давление участников эксперимента.

При этом рацион питания обеих групп никак не отличался. Все испытуемые получали одинаково здоровую пищу.

В результате выяснилось, что люди в обеих группах теряли вес примерно одинаково. То же самое касалось и динамики давления.

Это позволило ученым сделать вывод, что время суток, когда человек потребляет максимальное количество калорий, не оказывает существенного влияния на его вес и жизненные показатели.

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