Пока все спали: таран в Лондоне, вброс за киви, Папа и роботы

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КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона. Скотланд-Ярд сообщает, что пострадавших нет. Водителя задержали.

Инцидент произошел поздно вечером в среду. Пострадало отделение полиции в Эдмонтоне, примерно в 15 километрах от центра британской столицы. Водителя-мужчину, который "пошел на таран", задержали немедленно. Машину отдали экспертам на детальное изучение.

Место происшествия сразу же оцепили, к участку прибыли машины скорой помощи и пожарных.

Спустя примерно полчаса после инцидента лондонская полиция опубликовала в своем Twitter обращение к гражданам и СМИ с просьбой не искажать факты и не спекулировать на произошедшем.

"Мы обнародуем все факты, как только сможем, мы обязаны давать точную информацию", - сообщили полицейские.

Новозеландцы выбирают птицу года

Проголосовать за пять невероятных и уникальных местных птиц могут жители Новой Зеландии: в этой стране каждый год проводятся подобные акции. Выборы птицы года призваны привлечь внимание к проблеме исчезновения и вымирания птиц.

Пока в голосовании лидирует тороа, он же новозеландский альбатор, и нелетающий попугай какапо.

​Однако не обошлось без скандала: выяснилось, что мошенники вбросили 1,5 тыс. голосов за маленького пятнистого киви. Как обнаружили наблюдатели, за эту кроху проголосовали многократно с одного и того же IP-адреса. Нечестные голоса аннулировали, процесс голосования продолжается и завершится 15 ноября.

​Как сообщается на официальной странице акции, около 75% наземных птиц и 90% морских птиц Новой Зеландии находятся под угрозой исчезновения. Их среда обитания разрушается или деградирует от загрязнения окружающей среды, человеческого вмешательства, а также изменения климата.

I woke up at 5:30 this morning to argue about birds on the radio. Honour my sacrifice by listening to the debate and then voting for the Variable Oystercatcher for #BirdoftheYear at https://t.co/Nv7UonxOlM.#BirdOfTheYear2020 #BOTY #nzpol @Forest_and_Birdhttps://t.co/TVlNNjSAFd — Marc Daalder 😷 -Vote Oystercatcher for #BOTY (@marcdaalder) November 10, 2020

​По информации организаторов, количество участников акции растет из года в год: если в 2005 году на выборах участвовали всего 900 человек, то в 2019-м их было уже 43 460.

Папа Римский: молитесь о безопасности роботов

Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству", пишет РИА Новости.

В опубликованном на YouTube ролике понтифик говорит, что "искусственный интеллект лежит в основе смены эпохи, которую мы переживаем".

Глава римско-католической церкви отметил, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.

"Робототехника может сделать мир лучше, если она сочетается с общим благом.Потому что, если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущий прогресс должен быть ориентирован на уважение достоинства человека и творения. Мы молимся, чтобы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда был на службе у человека", - говорится в тексте к ролику.

Ранее в 2020 году Ватикан совместно с компаниями-разработчиками ИИ опубликовал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". В нем обозначены принципы, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

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