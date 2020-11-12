Производство "Спутник V" набирает объем

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В России масштабируют производство вакцины от коронавируса "Спутник V" и уже перешли на реакторы большого объема. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

"Полагаю, что все производители работают над увеличением производства, потому что цепочка поставок просто не готова к огромному объему вакцин, которые необходимо произвести", - сказал он. © Ruptly Путин пообещал, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Кроме того, Кирилл Дмитриев выразил надежду, что объем производства значительно возрастет уже в декабре.

"Мы уже перешли на реакторы большого объема, это очень важный шаг в России. Может быть, мы на 1-1,5 месяца отстаем от плана, но мы догоняем", - заявил он.

Дмитриев сообщил, что вакцина будет производиться в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее, ведется работа и с другими странами. "Сегодня Корея объявит о партнерстве по производству", - анонсировал он.

"Сейчас мы можем быть частью мирового портфеля вакцин. Сейчас мы ожидаем, что в следующем году будет произведено 500 миллионов доз вакцин (в России и за рубежом – ред.), может быть, получится масштабировать больше. Но необходимо, чтобы и Россия, и другие производили так много, насколько возможно", - заключил глава РФПИ.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

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