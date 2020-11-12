Воздушное пространство Армении и Карабаха закрыто для полетов

Небо над Арменией и над районом проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе объявлено бесполетной зоной.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. О закрытии воздушного пространства заявила в четверг пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха, оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".

Заявление прозвучало после того, как в соцсетях появились сообщения о пролете турецкого беспилотника над Ереваном. Степанян опровергла эти слухи, после чего объявила о закрытии воздушного пространства над страной.

"Слухи о появлении турецкого "Байрактара" в воздушном пространстве Еревана являются лживыми. Министерство обороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности, чтобы выявить источники и распространителей ложных слухов", - написала она в Facebook.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о перемирии в Карабахе. Согласно заявлению, с 10 ноября объявляется полное прекращение огня, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

В Армении достигнутые договоренности встретили неоднозначную реакцию, многие расценили их как поражение одной из сторон конфликта. Поэтому после объявления о договоренностях в Ереване начались стихийные протесты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova