Воздушное пространство Армении и Карабаха закрыто для полетов

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. О закрытии воздушного пространства заявила в четверг пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха, оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".
Заявление прозвучало после того, как в соцсетях появились сообщения о пролете турецкого беспилотника над Ереваном. Степанян опровергла эти слухи, после чего объявила о закрытии воздушного пространства над страной.
"Слухи о появлении турецкого "Байрактара" в воздушном пространстве Еревана являются лживыми. Министерство обороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности, чтобы выявить источники и распространителей ложных слухов", - написала она в Facebook.
В Армении достигнутые договоренности встретили неоднозначную реакцию, многие расценили их как поражение одной из сторон конфликта. Поэтому после объявления о договоренностях в Ереване начались стихийные протесты.
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