Как защитить себя и своих детей от кибербуллинга - советы экспертов

Специалисты по защите цифровой информации рассказали, как можно избежать травли в сети, приурочив свою публикацию ко Дню борьбы с кибербуллингом.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Самый действенный метод защиты от кибербуллинга – ограничение доступа к личной информации на страницах в соцсетях, об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Столкнуться с кибербуллингом могут не только взрослые люди, но и дети. Сегодня эта проблема крайне актуальна: только по данным нашего опроса, в 2019 году 33% школьников признались, что сталкивались с кибербуллингом, либо слышали о нем", — рассказал аналитик "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Травля и оскорбления в виртуальном пространстве как правило очень тяжело переживаются людьми и в офлайне. И чаще всего под ударом оказываются именно дети. В этой ситуации очень важно вовремя обратить внимание на изменения в поведении ребенка, чтобы суметь вовремя оказать ему помощь.

Сильный стресс, падение самооценки, снижение успеваемости, депрессия, сокращение соцактивности и проблемы со сном — все эти изменения, происходящие без видимой причины, должны насторожить родителей в первую очередь.

Эксперт Avast Романа Линкеова рассказала, с какими видами кибербуллинга можно столкнуться в интернете. Это может быть харассмент — действия угрожающего характера, например, отправка оскорбительных или унижающих сообщений. Одна из разновидностей харассмента — сексуальные домогательства, размещение компрометирующих фотографий или видео.

При доксинге злоумышленник может выложить в общий доступ личное сообщение, переписку с жертвой, чтобы опозорить или унизить ее. Фрапинг предполагает взлом аккаунта жертвы в соцсетях, чтобы выдать себя за нее и испортить его репутацию. Кетфишинг — создание вымышленного образа и аккаунта для него в соцсети, а затем завлечение жертвы в онлайн-отношения, обычно романтические. Но и этот список далеко не полон.

Эксперт Group-IB Полина Фомина советует не вступать в спорные дискуссии в интернете, ограничить доступ к своим страничкам в соцсетях, да и там не стоит публиковать очень личные изображения, например, в семейном кругу, из отпуска, фото дорогих подарков.

"Не доверяй незнакомцам в сети, так как за милой фотографией на аватарке может скрываться кто угодно. Если тебя обижает тролль, не вступай с ним в контакт, и следуй базовым правилам цифровой гигиены", — советует Фомина.

Не распаляться в дискуссии и не воспринимать слова обидчика всерьез, игнорировать сообщения от "троллей" – вот еще несколько рекомендаций эксперта. Ответная реакция только провоцирует обидчика и подогревает его интерес.

Лучше будет сразу отправить нежелательного собеседника в черный список или пожаловаться на него в службу поддержки. Детям же эксперт рекомендует обязательно поговорить о происходящем с родителями, учителями или другими людьми, которым они могут доверять.

В последнее время тема борьбы с кибербуллингом приобретает дополнительную актуальность. В сентябре-октябре этого года исследовательское агентство Research.me, UX-лаборатория Mail.ru Group и компания UXSSR провели совместное исследование, в рамках которого был проведен опрос более 2 тысяч пользователей рунета и проведено 17 глубинных интервью с теми, кто сталкивался с агрессией в сети.

Результаты показали, что 49% пользователей интернета в России отметили рост уровня агрессии за период пандемии коронавируса. Условия ограничений только повышают недовольство и агрессию.

При этом 60% опрошенных, сталкиваясь с травлей других людей в интернете, занимают наблюдательную позицию, не ввязываясь в публичный спор. Кто-до делает это из-за того, что лично не знаком с жертвой травли, другие не находят нужных аргументов, а для большинства такие дискуссии выглядят абсолютно бессмысленными. И только 13% респондентов признались, что не стали поддерживать жертву из-за опасений, что волна негатива перекинется на них самих.

Отрадно, что большинство участников исследования (85%) считает абсолютно неприемлемыми оскорбительные и грубые комментарии вне зависимости от темы обсуждения.

В то же время 24% признались, что могут написать эмоциональный или грубый комментарий в ответ на пост, который их задел. Еще треть респондентов (34%) считает нормальным использовать грубость только в целях защиты.

При этом мужчины чаще женщин публикуют саркастические комментарии (51% против 30% соответственно).

Все еще часто звучит мнение о том, что травля в интернете – это несерьезно, это не может причинить вреда в реальной жизни. Об этом говорит и данное исследование: свидетели агрессивного поведения чаще заступаются за жертв в реальной жизни, чем в интернете. При этом каждый пятый опрошенный испытывал бессилие, не зная, как помочь жертве (как онлайн, так и в реальной жизни).

День борьбы с кибербуллингом проводился 11 ноября уже во второй раз – он был инициирован интернет-холдингом Mail.ru Group в 2019 году для того, чтобы обратить внимание на проблему кибербуллинга и поддержать тех, кто столкнулся с онлайн-агрессией в сети. В этом году ко Дню борьбы с кибербуллингом присоединились свыше 30 компаний.

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