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Вакцина против новой коронавирусной инфекции

Россия готова к наращиванию производства вакцин от COVID-19

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2307)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201113/32441336/russia-gotova-k-naraschivaniyu-proizvodstva-vaktsin-ot-covid-19.html

Дмитрий Песков рассказал об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса нового типа и дате начала ее массового производства.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, фармацевтическая промышленность России полностью готова к наращиванию производства вакцин, произойти это может в любой момент. Запуск может быть и скачкообразным, для производителей это не станет шоком, сообщает РИА Новости.

Причем вопрос способны решить в ближайшее время.

"Производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель. А объемы производства - это уже другой вопрос. Мощности, конечно, будут наращиваться", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.

Увеличение мощностей планируется проводить за счет внутреннего потенциала.

Также пресс-секретарь президента России рассказал и о процедуре ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса. Такая регистрация возможна по решению государства после двух первых фаз испытаний.

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона.
© Sputnik / Rospotrebnadzor
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"На основе первых двух фаз и при обязательном завершении третьей фазы, что происходит с гамалеевской вакциной", - сказал Песков во время интервью.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцина "Спутник V" в России показал эффективность ее применения на уровне 92%.

На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2307)

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