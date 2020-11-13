Швеция признала, что ее прогноз о второй волне коронавируса терпит крах

Весной этого года власти Швеции не стали вводить ограничения, рассчитывая, что это поможет сформировать коллективный иммунитет. Однако все получилось иначе: число заражений в стране сейчас растет быстрее, чем где бы то ни было в Европе.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В Швеции дело дошло до того, что Агентство общественного здравоохранения признало неверным собственный прогноз развития второй волны COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Financial Times.

Только в столице страны, Стокгольме, уже сейчас каждый пятый тест дает положительный результат.

"Пока что стратегия Швеции терпит крах", — считает вирусолог Лена Эйнхорн, которая не согласна с политикой, проводимой властями в отношении пандемии коронавируса.

В пример она приводит опыт соседних стран, где, в отличие от Швеции, в начале года был введен режим самоизоляции и действовали ограничения на передвижение. Эйнхорн отмечает, что еще в начале ноября в стране было выявлено в восемь раз больше случаев заражения коронавирусом на душу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии.

"Осенью им должно было быть хуже, чем нам, потому что у нас должен был быть иммунитет", — недоумевает Эйнхорн.

В то же время, в странах, которые весной этого года решились на ограничительные меры, тоже наблюдается рост заболеваемости. Специалисты не могут объяснить, почему карантин не дал положительного эффекта, но и отказ от него не привел к появлению иммунитета.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что наличие иммунитета к коронавирусу остается "большой загадкой", поэтому нужна стратегия, которая будет эффективной на протяжении многих месяцев или даже лет.

Но и сейчас, после очевидного нашествия "второй волны" коронавируса, Швеция не вводит строгий карантин. Это единственная страна в Европе, которая не обязывает людей носить маски за пределами больниц.

Официальных запретов на передвижение по стране также не введено. Агентство общественного здравоохранения всего лишь разослало рекомендации по соблюдению социальной дистанции, ограничению контактов вне семьи и переходу, по возможности, на удаленный режим работы.

По последним данным, в Швеции на сегодняшний день зафиксировано 171 365 случаев заражения коронавирусом и 6 122 летальных исходов. В Норвегии — 27 228 и 291 случай, соответственно, в Финляндии — 18 542 и 365.

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