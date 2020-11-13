Путин: Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии

В то же время, по словам российского лидера, этот период показал, что в стране много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией, в это время обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают и, уверен, еще совершат пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки", - сказал Путин.

"У нас действительно много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия", - добавил глава государства.

Президент отметил, что во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте ее народа и таких ценностях, как взаимовыручка, уважение к истории, в патриотизме.

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