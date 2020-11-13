Обжалованию не подлежит: фотографироваться на паспорт в дуршлаге не разрешается - фото

Мужчина обратился с иском о признании незаконными решения органов МВД о прекращении дела по выдаче ему паспорта.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Суд отказал в удовлетворении иска жителю Нижнего Новгорода, который хотел сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ранее основатель нижегородского Храма Летающего макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство) Михаил Иосилевич на своей странице в Facebook сообщил, что судится за право фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге, заявив, что у суда "причин для отказа нет".

Мужчина обратился с иском о признании незаконными решения органов МВД о прекращении дела по выдаче ему паспорта. Согласно материалам дела, нижегородец подал заявление на получение загранпаспорта через портал госуслуг и был приглашён в отдел по вопросам миграции МВД для фотографирования на документ.

"При осуществлении данной процедуры истец, в соответствии со своими религиозными убеждениями, находился в головном уборе (дуршлаге). Тем самым он не выполнил требования к фотографии на паспорт", - говорится в сообщении суда. В выдаче документа ему было отказано.

"Так как в судебном заседании истцом не было представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага, суд пришел к выводу, что основания для предоставления госуслуги по оформлению и выдаче паспорта с фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали", - отмечает суд.

Решением Советского районного суда Нижнего Новгорода в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года Иоселевич сфотографировался с дуршлагом на голове на водительские права. Тогда в пресс-службе регионального управления МВД заявили РИА Новости, что у них не было "формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм ЛММ – это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора".

Сам Иоселевич объяснил свой поступок тем, что хотел подчеркнуть абсурдность того, что "религиозные взгляды поставлены выше логики".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova