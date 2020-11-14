Умер актер Армен Джигарханян

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Он скончался в ночь на 14 ноября. Об этом сообщил РИА Новости представитель его театра.

"Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.

Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В школьные годы увлекся театром и кино, а после окончания школы в 1952 году отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудию "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В труппе этого театра Джигарханян проработал более десяти лет. В 1960 году актер дебютировал в кино - в фильме "Обвал", а известность ему принесла одна из лучших его киноролей — молодой ученый-физик Артем Манвелян из картины "Здравствуй, это я!". Вскоре после выхода этого фильма последовали новые работы. Джигарханян стал одним из самых снимаемых актеров. На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров. Много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.

С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе. С 1996 года один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

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