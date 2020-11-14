Соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна направил Владимир Путин

Армена Джигарханяна невозможно не знать - хотя бы по его ролям в замечательных картинах: "Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Тегеран-43", "Здравствуй, это я". Артист скончался на 86-м году жизни.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Глубокие соболезнования коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, родным и близким актера театра и кино направил президент России Владимир Путин.

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актёра, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю. Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне", - отметил российский лидер.

Своими воспоминаниями об актере и человеке Армене Джигарханяне поделились его коллеги по цеху.

"Для меня кончина Армена Борисовича не только потеря бесценного любимого партнера, с которым сыграно много ролей, но и дорогого человека, с которым мы с моим супругом Александром Лазаревым дружили и очень ценили его. Он был для меня ходячей актерской школой. Как он играл! Он был, как говорят, "богом поцелованный", необыкновенным артистом... Я бегала наблюдать за его игрой, училась у него. И не только я", - цитирует РИА Новости слова актрисы Светланы Немоляевой.

Она выразила соболезнования родным и близким Джигарханяна и "всем армянам, которые боготворили его".

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"Большая утрата. Большой артист. Большой человек. Он обладал уникальной человеческой теплотой. Когда мы работали на фильме "Казус Кукоцкого", он ухитрялся отапливать все и всех, и даже павильон, он это делал с аппетитом. Он все делал с аппетитом, поэтому так его и любили. Он абсолютно бесспорное явление в театре и кино", - отметил в интервью агентству режиссер Юрий Грымов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Армен Борисович Джигарханян

"Это был насквозь человек искусства - театра, кино. Как он говорил, как он мыслил - настоящий мудрец. C ним можно было говорить часами и восхищаться его мудростью. Это был человек-оркестр, человек-праздник... С ним было хорошо играть и на сцене, и в кино. Это был редкого таланта актер. Это была уникальная личность", - рассказал журналистам председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин.

Теплые слова в память о коллеге по цеху высказал и Народный артист России Валерий Гаркалин. Его цитирует RT.

"Великий, замечательный, прекрасный актёр, друг и партнёр. Один из лучших партнёров вообще в моей жизни. Прекрасный актёр. Я так сожалею, очень сожалею", — сказал он.

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Родился будущий артист в Ереване 3 октября 1935 года. В школьные годы увлекся театром и кино, а после окончания школы в 1952 году отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудию "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского.

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В труппе этого театра Джигарханян проработал более десяти лет. В 1960 году актер дебютировал в кино - в фильме "Обвал", а известность ему принесла одна из лучших его киноролей — молодой ученый-физик Артем Манвелян из картины "Здравствуй, это я!". Вскоре после выхода этого фильма последовали новые работы. Джигарханян стал одним из самых снимаемых актеров. На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров. Много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.

С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе. С 1996 года один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

По предварительной информации, прощание с актером может пройти 17 ноября в театре, похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

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