Плюс два в "красной зоне": в Италии растет число карантинных регионов

Еще два итальянских региона пополнили "красную" зону, где предусмотрены суровые меры борьбы с COVID-19.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Распоряжение, согласно которому жесткие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией вводятся в еще двух областях Италии – Кампании и Тоскане - подписал министр здравоохранения этой страны Роберто Сперанца, передает РИА Новости.

В "красной" зоне, где установлен карантинный режим с запретом на передвижение без необходимости, также находятся Ломбардия, Пьемонт, Валле-Д"Аоста, Калабрия и автономная провинция Больцано.

"Я знаю, что мы снова требуем жертв, но другого пути нет, если мы хотим сократить количество смертей, ограничить распространение инфекции и избежать невыносимого давления на нашу систему здравоохранения", - написал Сперанца в своем Facebook.

Ограничения в рамках "красного" режима сравнимы с весенним всеобщим карантином. В пределах "красной" зоны запрещено перемещаться без необходимости не только между отдельными городами и провинциях, но и внутри городов, пишет агентство.

Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" индексом также допускается только в особых случаях – по работе, в связи со здоровьем или по учебе и при срочных обстоятельствах. В обеих категориях закрыты бары и рестораны за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.

На всей территории страны действует комендантский час с 10 вечера до 5 утра, сокращение максимальной вместимости транспорта наполовину, перевод старших классов школы на дистанционное обучение, закрытие музеев и прекращение работы торговых центров в выходные и пятницу. Ранее в Италии перестали работать театры и кинозалы, азартные заведения, бассейны и тренажерные залы.

Общее число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 1 миллион человек, почти 400 тысяч больных выздоровели, жертвами эпидемии стали свыше 44 тысяч человек.

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