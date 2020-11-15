КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы, пишут российские СМИ, ссылаясь на заявления его менеджера Анны Тригуб. Кроме того, она сообщила, что коронавирус у телеведущего не нашли.

"Состояние стабильное, опасность миновала", — сказала она.

В субботу СМИ сообщили, что Хрусталев госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. В прессе также появились данные о том, что он не мог самостоятельно дышать.

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