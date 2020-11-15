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Хрусталева вывели из комы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201115/32471973/khrustaleva-vyveli-iz-komy.html

Менеджер телеведущего рассказала, что состояние Хрусталева стабилизировалось, и опасность уже миновала.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы, пишут российские СМИ, ссылаясь на заявления его менеджера Анны Тригуб. Кроме того, она сообщила, что коронавирус у телеведущего не нашли.

"Состояние стабильное, опасность миновала", — сказала она.

В субботу СМИ сообщили, что Хрусталев госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. В прессе также появились данные о том, что он не мог самостоятельно дышать.

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