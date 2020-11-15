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Люди у монастыря Дадиванк, Карабах

Вывод ополченцев Карабаха из переходящих под контроль Баку районов продолжается

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201115/32478522/vyvod-opolchentsev-karabakha-iz-perekhodyaschikh-pod-kontrol-baku-rayonov-prodolzhaetsya-istochnik.html

Причинами замедления процесса названы плохая погода и необходимость разминирования некоторых участков дорог, особенно в горах.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из переходящих по условиям соглашения под контроль Баку районов замедлился, но продолжается, несмотря на ухудшение погодных условий, заявил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идёт. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности, это касается горной местности", - заявил собеседник агентства.
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
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Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. С 10 ноября Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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