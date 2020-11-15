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Сербия: без комендантского часа, но со строгими мерами

© CC BY-SA 2.0 / Nick Savchenko / Novi Sad
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2316)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201115/32487967/serbiya-bez-komendantskogo-chasa-no-so-strogimi-merami.html

Все больше стран Европы сталкиваются с масштабным распространением коронавируса и вынуждены принимать меры.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Комендантский час в Сербии власти пока вводить не планируют, но меры борьбы с коронавирусом ужесточают. Об этом аявила премьер-министр Ана Брнабич, передает РИА Новости.

Специальное заседание, посвященное эпидемиологической обстановке и мерам против COVID-19, правительство страны провело ввоскресенье. 

"Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00", - заявила Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.

Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
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"Если станет необходимо, мы придем и к этой мере, но в данный момент не размышляем об этом. Знаем, что это будет следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться", - отметила сербский премьер.

По ее словам, кабмин Сербии в борьбе с пандемией пытается соблюсти баланс между "мерами здравоохранения и экономикой".

По данным университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии коронавирусом было инфицировано 81 086 человек, 989 скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2316)

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