В Швейцарии отметили преимущества "сухой" вакцины от коронавируса "Спутник V"

По мнению экспертов, преимущество российской вакцины заключается в лиофилизированной форме, позволяющей транспортировать ее на большие расстояния.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших финансовых конгломератов Швейцарии Credit Suisse, сообщает РИА Новости.

Лиофилизированная форма российской вакцины представляет собой сухой, слегка замороженный порошок, который не требует особых условий хранения при транспортировке, она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов.

"Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие холодного хранения и перевозки", — говорится в докладе Credit Suisse.

В то же время аналитики отметили, что эффективность "сухой" вакцины сопоставима по иммуногенности с замороженной (для хранения которой требуется от -18 до -20), однако ее производство сложнее. Это может повлиять на то, что производители будут отдавать предпочтение замороженным вакцинам, так как изготовление лиофилизированной формы занимает больше времени и отнимает больше ресурсов.

Еще одним преимуществом "Спутник V" аналитики назвали то, что при ее создании были использованы два вектора аденовируса человека. В перспективе это может позволить преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам, считают эксперты.

Доклад Credit Suisse подготовлен по итогам переговоров между представителями Центра имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и командой аналитиков Credit Suisse относительно третьей фазы клинических исследований вакцины.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцина "Спутник V" в России показал эффективность ее применения на уровне 92%.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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