Какие скрытые угрозы несет коронавирус - мнение врача

Известно, что коронавирус оказывает негативное влияние на поджелудочную железу, что повышает риск развития диабета. Специалист рассказала, как этого избежать.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Врач-эндокринолог, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета Марина Шестакова рассказала, почему COVID-19 особенно сильно бьет по людям с диабетом, и описала скрытые угрозы коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Прежде всего эндокринолог подчеркнула, что в ковидных клиниках России больные с диабетом составляют сейчас около 25% – 30% от общего числа госпитализированных.

"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции", — заявила Шестакова в беседе с kp.ru.

Одна из главных скрытых угроз коронавируса, которая также негативно влияет на поджелудочную железу — ожирение. Причем эту угрозу несет больше режим самоизоляции, чем сам вирус. Ограничение физической активности в период пандемии, рост массы тела и слишком плотное питание — все это может привести к диабету второго типа.

Но и говорить о том, что худоба — признак здоровья в этой ситуации невозможно.

"Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — объяснила врач.

Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови, так как "очень любит сладенькое" и глюкоза для него — отличная питательная среда. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание в том числе потому, что может привести к тяжелому течению заболевания COVID-19.

Еще один фактор риска — стресс, который у больного COVID-19 приводит к гипергликемии даже у тех, кто не страдает диабетом.

"Как правило, после того как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет", — подчеркнула Шестакова.

Какие рекомендации дает врач? Самое главное – контролировать уровень сахара в крови, даже если у вас нет диабета.

Не переедайте сладкого. Замените сладости овощными салатами, употребляйте белковую пищу, творожные продукты.

Больше физической активности. Если вам приходится проводить много времени дома, не стоит засиживаться на диване и постоянно перекусывать. Старайтесь давать себе физическую нагрузку, даже если нет возможности для длительных прогулок на улице, отмечает Марина Шестакова.

Но и переутомляться не стоит. Внимательно относитесь к гипертонии и контролируйте давление.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova