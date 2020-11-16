Венесуэла назвала дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что поставки российской вакцины от коронавируса в страну начнутся в январе 2021 года.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Заявление прозвучало на совещании Делси Родригес с президентом страны Николасом Мадуро, сообщает РИА Новости.

В воскресенье премьер-министр Венесуэлы вернулась из Москвы, где провела переговоры с создателями вакцины "Спутник V". Речь шла о дате начала поставок вакцины в страну и об условиях ее производства непосредственно в Венесуэле.

"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины и поставки, начиная с января", — сказала она.

Президент страны с воодушевлением встретил новости о поступлении вакцины:

"Мы гарантировали более 10 миллионов доз... Надеемся, что в январе-феврале-марте-апреле-мае будет 10 миллионов доз. Также Венесуэла будет производить вакцину здесь, мы напряженно работаем над темой", - сказал Мадуро.

Сейчас в Венесуэле активно проходят испытания российской вакцины, которые высоко оценил президент Мадуро.

Россия поставила Венесуэле первую партию вакцины "Спутник V" в начале октября. Всего для испытаний было отправлено 200 доз. Уже в середине октября начались испытания, были сделаны первые прививки.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования вакцины проводятся не только в России, но также в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии, Венесуэле. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний в России показал эффективность применения вакцины на уровне 92%.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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