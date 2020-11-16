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Михаил Мишустин

Российский премьер назвал дату начала реформы госуправления в стране

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201116/32509216/rossiyskiy-premer-nazval-datu-nachala-reformy-gosupravleniya-v-strane.html

В России начнется оптимизация системы государственного управления, которую планируется завершить в трехмесячный срок.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Оптимизация системы государственного управления в России начнется с 1 января, процесс планируется завершить до начала апреля. Об этом на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет iz.ru.

"Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — цитирует издание председателя российского кабмина.

В этих целях будет создана специальная рабочая группа. В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств штат будет сокращен на 5%, в территориальных органах — на 10%.

Путин проводит совещание с членами правительства РФ.Архивное фото.
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"При проведении административной реформы важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата. Для этого расширяем возможность единого портала государственных и муниципальных услуг", — заявил Михаил Мишустин.

Ранее, 13 ноября, стало известно, что с 11 января будущего года в столице начнут действовать специальные полки полиции, а также пройдет штатная реорганизация в других подразделениях ГУ МВД по Москве.

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