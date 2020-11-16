Президент РФ призвал расширить сотрудничество в борьбе с наркотиками

Владимир Путин заявил о глобальном характере наркотической угрозы и необходимости активизировать международное сотрудничество по борьбе с ней.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Проект Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и меры по его реализации стали основным вопросом заседания Совета Безопасности РФ в понедельник, передает РИА Новости.

Вел заседание лидер страны Владимир Путин. Он заявил, что наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян.

"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", - заявил президент России.

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На заседании шла речь об усовершенствовании государственной антинаркотической политики РФ. Это крайне сложная тема, которая содержит очень много аспектов, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа страны, - отметил Владимир Путин.

Заседание Совета Безопасности Российской Федерации под председательством Владимира Путина прошло в режиме видеоконференции.

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