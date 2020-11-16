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Заседание Совбеза России. 16 ноября 2020 года.

Одобрено на Совбезе: новая стратегия государственной антинаркотической политики России

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201116/32516377/odobreno-na-sovbeze-novaya-strategiya-gosudarstvennoy-antinarkoticheskoy-politiki-russia.html

Документ, разработанный на 10-летнюю перспективу, учитывает характер современных вызовов и угроз национальной безопасности.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Наркотическая угроза носит глобальный характер и необходима консолидация совместных усилий для борьбы с ней, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции.

"Нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего, в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация объединенных наций, БРИКС, ОДКБ, ШОС. Расширять обмены информацией, опытом в противодействии транснациональной, трансграничной наркопреступности", - сказал президент.

Наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур, сказал глава государства.

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Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цифры статистики не должны нас успокаивать, - продолжил президент.

Он отметил, что за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тысяч наркопреступлений.

"Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года - было 145 тысяч. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ", - уточнил Путин.

Одно из приоритетных направлений новой антинаркотической стратегии - продолжение жесткой, бескомпромиссной борьбы с наркотиками, подчеркнул российский лидер.

"Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков. По всем фронтам действовать более активно и наступательно", - сказал он.

Путин подчеркнул, что "результаты и показатели здесь должны быть значительно выше того, что мы имеем на сегодняшний день".

"Полагаю, что проект стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, в целом, конечно, учитывает характер современных вызовов и угроз национальной безопасности, но нужно очень тщательно подходить к каждому из его положений, не формально", - сказал президент.

В итоге дискуссии Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев.

В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину.

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