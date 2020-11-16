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Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве.

Мавзолей Ленина: доступ временно прекращен из-за коронавируса

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Ограничительные меры, введенные Федеральной службой охраны, касаются также некрополя у кремлевской стены.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен", - говорится в сообщении. 

Ежегодно Мавзолей Ленина посещают около 450 000 человек

Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади.

В период СССР эта цифра была в пять раз больше.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2325)

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