Мавзолей Ленина: доступ временно прекращен из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен", - говорится в сообщении.

Ежегодно Мавзолей Ленина посещают около 450 000 человек

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади.

В период СССР эта цифра была в пять раз больше.

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