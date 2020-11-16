00:28 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Медицинский персонал показывает быстрый тест на коронавирус пациента.

Специалист рассказал, могут ли ошибаться тесты на коронавирус

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2326)
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1e/32221245.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201116/32520059/Spetsialist-rasskazal-mogut-li-oshibatsya-testy-na-koronavirus.html

Существует вероятность получить ложноотрицательный результат, многие медики говорят, что это происходит примерно в 30-40% случаев.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, что может повлиять на точность тестов на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Сотрудница лаборатории проводит испытания, архивное фото
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Какие скрытые угрозы несет коронавирус - мнение врача

Прежде всего стоит отметить, что ошибки в таких случаях как правило связаны с процессом забора материала для анализа, а не с качеством самих тестов.

Причиной может быть слишком поздний забор материала для исследования. По словам специалиста, после шестого дня с начала болезни анализ назофарингеального секрета чаще всего уже неэффективен. Соответственно, на ранних стадиях больше шансов получить точный результат.

Еще один важный фактор, способный повлиять на точность тестирования — правильность процедуры и транспортировки взятого материала. Эпидемиолог пояснил, что анализ нужно делать в первые 48-72 часа после того, как берется мазок.

"Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на седьмой-четырнадцатый день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", — отметил специалист.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражений COVID-19 в мире на сегодняшний день достигло 54 529 316 человек, из них со смертельным исходом — 1 319 342 случая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2326)

По теме

Российская столица вводит новые ограничения из-за коронавируса
Швеция признала, что ее прогноз о второй волне коронавируса терпит крах
Какие скрытые угрозы несет коронавирус - мнение врача
Коронавирус нового типа распространяется по миру


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться