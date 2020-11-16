Специалист рассказал, могут ли ошибаться тесты на коронавирус

Существует вероятность получить ложноотрицательный результат, многие медики говорят, что это происходит примерно в 30-40% случаев.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, что может повлиять на точность тестов на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Прежде всего стоит отметить, что ошибки в таких случаях как правило связаны с процессом забора материала для анализа, а не с качеством самих тестов.

Причиной может быть слишком поздний забор материала для исследования. По словам специалиста, после шестого дня с начала болезни анализ назофарингеального секрета чаще всего уже неэффективен. Соответственно, на ранних стадиях больше шансов получить точный результат.

Еще один важный фактор, способный повлиять на точность тестирования — правильность процедуры и транспортировки взятого материала. Эпидемиолог пояснил, что анализ нужно делать в первые 48-72 часа после того, как берется мазок.

"Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на седьмой-четырнадцатый день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", — отметил специалист.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражений COVID-19 в мире на сегодняшний день достигло 54 529 316 человек, из них со смертельным исходом — 1 319 342 случая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova