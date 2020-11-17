В Москве пройдет международный форум "Уроки Нюрнберга"

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября, сообщает РИА Новости.
Форум объединит крупнейших исследователей, деятелей культуры и образования, общественные организации из всех субъектов России, а также из 30 стран ближнего зарубежья, стран Европы, Юго-Восточной Азии и США.
"Учитывая действующие ограничения, большинство из них будут выступать в онлайн-формате", - говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы на Поклонной горе.
Во второй день форума будет отдан работе девяти тематических площадок, которые будут организованы министерствами, общественными организациями, музеями и СМИ. Здесь участники форума смогут изучить и обсудить вопросы, связанные с Нюрнбергским трибуналом и его решениями – историческими, правовыми, гуманитарными.
Также о намерении президента России записать обращение к участникам форума заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Тема крайне важна - это историческая память, историческая правда, потому что на днях у нас будет как раз 75 лет начала Нюрнбергского процесса. Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума", - сообщил Песков.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
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