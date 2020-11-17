В Москве пройдет международный форум "Уроки Нюрнберга"

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября, сообщает РИА Новости.

Форум объединит крупнейших исследователей, деятелей культуры и образования, общественные организации из всех субъектов России, а также из 30 стран ближнего зарубежья, стран Европы, Юго-Восточной Азии и США.

"Учитывая действующие ограничения, большинство из них будут выступать в онлайн-формате", - говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы на Поклонной горе.

Согласно программе форума, 20 ноября будут проведены два заседания, на которых в качестве спикеров выступят глава МИД России Сергей Лавров, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева и другие.

Во второй день форума будет отдан работе девяти тематических площадок, которые будут организованы министерствами, общественными организациями, музеями и СМИ. Здесь участники форума смогут изучить и обсудить вопросы, связанные с Нюрнбергским трибуналом и его решениями – историческими, правовыми, гуманитарными.

Также о намерении президента России записать обращение к участникам форума заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Тема крайне важна - это историческая память, историческая правда, потому что на днях у нас будет как раз 75 лет начала Нюрнбергского процесса. Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума", - сообщил Песков.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

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