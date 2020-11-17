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Журналист, телеведущий Евгений Примаков

Евгений Примаков - о новшествах в Россотрудничестве

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201117/32529280/evgeniy-primakov-o-novshestvakh-v-rossotrudnichestve.html

Глава Россотрудничества в ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что запустит конкурс на неофициальное название агентства.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Россотрудничество запустит конкурс на лучшее неофициальное название организации среди вузов. Об этом объявил глава агентства Евгений Примаков. В ходе онлайн конференции в МИА "Россия сегодня" он ответил на вопросы журналистов, в том числе  - о переименовании организации. 

Евгений Примаков.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Нам очень хочется услышать мнение общества, я думаю, что мы запустим какую-то историю с выдумыванием названия среди.., пусть это будут вузы, где учатся иностранцы. Нам очень интересно послушать предложения, которые прозвучат, тогда мы сможем сделать предложение нашему руководству, как мы можем выглядеть", - отметил Примаков.

По его словам, иностранцы с трудом выговаривают нынешнее название агентства, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное". Глава Россотрудничества также добавил, что нужно новое название для самих культурных центров (РЦНК). "Их у нас 73 штуки в 62 странах и еще 80, если считать еще представителей", - уточнил Примаков.

Он также говорил о том, что Россотрудничество сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье путем перераспределения ресурсов. 

"Как это будет делаться, это другой вопрос - где-то есть ставки, которые можно перенести, где-то невелики наши бюджеты, которые можно перенести на работу в СНГ", - отметил Примаков.

На пресс-конференции он также затронул важный вопрос, связанный с финансами, сообщив о проблемах в этой сфере и об ограниченности в ресурсах.

"Да, у нас тяжелые финансовые проблемы, мы признаем это, такие обстоятельства сейчас. Думаю, у нас сейчас мало ведомств, в которых не было бы тех или иных ограничений в ресурсах", - отметил глава федерального агентства.

Евгений Примаков возглавил Россотрудничество в июне, заявив, что агентство ждут масштабные перемены.  

Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.

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