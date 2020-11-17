Путин: В борьбе с пандемией страны БРИКС опираются на фундаментальные договоренности

Соглашение о совместном противодействии инфекционным заболеваниям было принято еще пять лет назад, затем была создана система раннего предупреждения эпидемии.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.

Саммит организации в этом году проходит в режиме видеоконференции.

"Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры по борьбе с пандемией", - сказал российский лидер.

Он отметил, что еще пять лет назад была зафиксирована договоренность совместно работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний , "включая коронавирусы нового типа". В развитие этой договоренности государствами БРИКС была создана система раннего предупреждения эпидемии, сказал Путин, поэтому в ситуации с COVID-19 им "было, на что опереться".

Китай, первым столкнувшийся с COVID-19, продемонстрировал всему миру, что с вирусом можно успешно бороться, работа КНР в этом направлении - хороший пример для других стран, уверен президент России.

"Как всем известно, Китай первым столкнулся с этой угрозой - с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - заявил Путин во вторник на саммите БРИКС после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

"Я хочу вас поздравить, уважаемый коллега, и всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", - добавил президент РФ.

Россия открыта для работы с другими странами по производству вакцин и борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС.

Как подчеркнул российский лидер, очень важно, что страны объединения "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией".

"Мы открываем не только свои научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, открыты для работы в сфере производства и обмена лекарственными препаратами по борьбе с пандемией", - заявил Путин.

Новый банк развития БРИКС зарезервировал 10 миллиардов долларов на борьбу с пандемией, а его общий инвестиционный портфель превышает 20 миллиардов долларов, сообщил российский лидер.

Он добавил, что сейчас в этот портфель входят уже 62 крупных проекта стран БРИКС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova