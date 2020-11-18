Осторожно, верблюды: астраханские села терроризирует беспризорное стадо

Власти одного из районов Астраханской области подали в суд на местного пенсионера, котрый не может уследить за животными.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Районная администрация намерена судиться с местным жителем, чье стадо верблюдов без надзора разгуливает по окрестным поселкам и пугает людей, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель купил стадо верблюдов, однако заботиться о нем и вообще следить за его жизнью не желает.

"Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что собственник должен следить за животными, в том числе и во время выпаса.

По словам местных жителей, животные предоставлены сами себе, они свободно ходят по селам, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах.

Причем стадо не маленькое, в настоящее время оно насчитывает уже около 80 животных. Хозяину стада ранее уже выписывали штрафы, составляли протоколы об изъятии животных, однако он на все эти санкции никак отреагировал.

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