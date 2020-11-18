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Французский полицейский, архивное фото

Видео - На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы

© REUTERS / Charles Platiau
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201118/32544302/videona-aktsii-protesta-v-paris-politsiya-primenila-slezotochivyy-gaz-i-vodomet.html

Митинг против принятия законопроекта о "глобальной безопасности" в центре французской столицы перерос в масштабные столкновения с полицией.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В манифестации, проходившей во вторник рядом с Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции участвовали несколько сотен человек, сообщает РИА Новости.

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Они выступили против принятия нового законопроекта о "глобальной безопасности", а точнее, против его 24 статьи, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. Согласно этой статье, распространение "изображения лица или других частей, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время исполнения служебных обязанностей теперь будет наказываться штрафом или заключением на один год.

Журналисты и правозащитники заявили, что принятие этого закона сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских, если возникнет необходимость зафиксировать акты насилия и произвола со стороны полиции. Это и побудило их выйти на манифестацию. К протестующим присоединились представители движения "желтых жилетов", активисты левых организаций и студенты.

 

Уже ближе к вечеру протестная акция переросла в столкновения с правоохранителями с применением насилия. На некоторых полицейских, как сообщает французский телеканал BFMTV, набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ с целью разогнать участников акции.

Полиции удалось это сделать, и к 22.00 по местному времени манифестанты разошлись. Во время митинга полицейские задержали нескольких участников акции, которые занимались вандализмом, идет оценка ущерба.

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