Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом

По словам главы государства, распространение инфекции и борьба с ней всегда остаются "в поле внимания и в поле зрения".

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России стала темой обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Разговор прошел в режиме видеоконференции.

"К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее", - сказал глава государства.

Он добавил, что так или иначе этот вопрос всегда остается в поле внимания и в поле зрения.

Путин назвал ключевой критерий работы всех органов власти: "Поддержка людей, нельзя допустить ни одного сбоя".

Отдельно президент высказался об отношении к руководителям регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом.

"Я еще ... скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать", - сказал он после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории.

Президент также высказал мнение относительно норматива, который предусматривает проведения теста на коронавирус в течение 48 часов.

"За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго", - сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая заявила, что клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение двух суток.

"Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - добавил он, обращаясь к Голиковой.

Глава государства поручил "дожать" каждый проблемный вопрос в сфере борьбы с инфекцией, включая нехватку "скорых".

В то же время Путин выступил за увеличение количества вакцин, выпускаемых в гражданский оборот.

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