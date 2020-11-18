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Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе.

Уточнение Минобороны России: где расположены пункты миротворцев в Карабахе - видео

© Sputnik / David Galstyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201118/32546862/utochnenie-minoborony-russia-gde-raspolozheny-punkty-mirotvortsev-v-karabakhe.html

В районе ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется на 23 наблюдательных постах.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

​"С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах", - сказал он.

В северной зоне ответственности, по словам Конашенкова, выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной.

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