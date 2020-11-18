Уточнение Минобороны России: где расположены пункты миротворцев в Карабахе - видео

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
#Видео Брифинг официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова по текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.#Минобороны #Брифинг #НагорныйКарабах #Миротворцы #ЦВО #МирнаяМиссия #Армения #Азербайджан pic.twitter.com/BK93mjxjuy— Минобороны России (@mod_russia) November 18, 2020
"С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах", - сказал он.
В северной зоне ответственности, по словам Конашенкова, выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной.
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