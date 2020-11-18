Уточнение Минобороны России: где расположены пункты миротворцев в Карабахе - видео

В районе ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется на 23 наблюдательных постах.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Минобороны РФ "с учетом обстановки" в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев, всего постов 23, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

​"С учетом сложившейся обстановки командованием российского контингента уточнены положение и состав наблюдательных постов. В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах", - сказал он.

В северной зоне ответственности, по словам Конашенкова, выставлено 11 наблюдательных постов и 12 – в южной.

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