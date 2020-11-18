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Бундестаг.

Фото, видео - В Берлине протестовали против ограничительных мер из-за COVID-19

© CC BY-SA 2.0 / Fred PO / Berlin Bundestag
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (27)
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Среда стала днем принятия бундестагом ФРГ закона об инфекционной защите и массового проявления недовольства новыми запретами.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Задолго до начала акции к месту ее проведения были стянуты около 2 тысяч полицейских, введены в действие особые меры безопасности, сообщает РИА Новости.

Так как протесты в правительственном квартале Берлина были несанкционироваными, проходы к комплексу зданий бундестага заблокировали, чтобы участники митинга не смогли к нему прорваться.

В то время, как законодатели обсуждали ограничительные меры, за стенами бундестага кипели нешуточные страсти.

Полиция предложила демонстрантам уйти дальше от изначального места собрания, ведь оттуда до здания рейхстага, где проходят пленарные заседания, всего несколько сотен метров. Не все вняли этой просьбе, несколько сотен человек остались митинговать у Бранденбургских ворот.

Французский полицейский, архивное фото
© REUTERS / Charles Platiau
Видео - На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы

Правоохранители подготовилась к такому развитию событий: установили металлические ограждения и перегородили улицу автобусами.

Толпа, собравшаяся на площади, скандировала "Позор!", "Мы народ!" и "Долой тиранию!". Многие принесли с собой самодельные плакаты, призывающие к отмене ограничительных мер против коронавируса.

После того, как полицейские попытались оттеснить манифестантов, некоторые из них оказали сопротивление: в служителей правопорядка полетели петарды и бутылки, что привело к началу массовых задержаний. После многочисленных предупреждений, которые демонстранты игнорировали, полиция применила против толпы слезоточивый газ и водометы.

Однако и это не побудило основную массу людей разойтись, большинство демонстрантов осталось на площади, несмотря на то, что часть из них пострадали от газа.

По оценкам полиции Берлина всего в акции протеста приняли участие от 5 до 10 тысяч человек.

Несмотря на митинг, германские парламентарии все-таки приняли поправки в закон об инфекционной защите населения.

Об этом сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле со ссылкой на данные голосования. За обновленный закон проголосовали 415 депутатов, против - 236, 8 воздержались.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (27)

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