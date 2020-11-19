Сколько нужно спать: советы ученых

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Болезни сердца – самая частая причин летальных исходов по всему миру. Но, по мнению ученых, внесение небольших изменений в образ жизни поможет предотвратить развитие ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и даже сердечных приступов. Об этом заявляет британская Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США.
Причем время, проведенное во сне, в идеале должно быть непрерывным. Очень важным является и качество сна. Сон не должен прерываться храпом, апноэ, внезапными пробуждениями из-за бессонницы. Все это влияет на качество, а, следовательно, и на продолжительность сна.
Чаще всего внезапное прерывание сна вызывает резкий выброс в организм гормонов стресса. Гормоны эти в свою очередь повышают частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что напрямую влияет на развитие сердечных заболеваний.
Поэтому, чтобы существенно снизить риск сердечных заболеваний, прежде всего нужно наладить крепкий и здоровый сон.
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