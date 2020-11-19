Сколько нужно спать: советы ученых

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны неправильным режимом сна, а здоровье сердца напрямую зависит от того, сколько вы спите.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Болезни сердца – самая частая причин летальных исходов по всему миру. Но, по мнению ученых, внесение небольших изменений в образ жизни поможет предотвратить развитие ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и даже сердечных приступов. Об этом заявляет британская Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США.

Как выяснили специалисты, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким режимом они считают сон от семи до восьми часов каждую ночь. Именно такая продолжительность сна может снизить вероятность развития болезней сердца на 42 %.

Причем время, проведенное во сне, в идеале должно быть непрерывным. Очень важным является и качество сна. Сон не должен прерываться храпом, апноэ, внезапными пробуждениями из-за бессонницы. Все это влияет на качество, а, следовательно, и на продолжительность сна.

Чаще всего внезапное прерывание сна вызывает резкий выброс в организм гормонов стресса. Гормоны эти в свою очередь повышают частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что напрямую влияет на развитие сердечных заболеваний.

Поэтому, чтобы существенно снизить риск сердечных заболеваний, прежде всего нужно наладить крепкий и здоровый сон.

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