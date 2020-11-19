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Вакцина Спутник V

Производители вакцины "Спутник V" подали в ВОЗ заявку на сертификацию

© Photo : Russian Direct Investment Fund
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (29)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201119/32557989/proizvoditeli-vaktsiny-sputnik-v-podali-v-voz-zayavku-na-sertifikatsiyu.html

В России процедура сертификации вакцины была уже пройдена, теперь производители подали заявку в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что подана заявка в ВОЗ на сертификацию российской вакцины "Спутник V", передает РИА Новости.

"ВОЗ не высказалась еще <…> ни за одну вакцину, потому что вакцины проходят систему оценки. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", - рассказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Василий Небензя
© Sputnik / Grigory Sysoyev
Василий Небензя: Коллеги в ООН спрашивают, когда будет российская вакцина
Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний в России показал эффективность применения вакцины на уровне 92%.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (29)

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