В Минздраве РФ назвали фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего приходится лечить в стационарных условиях.

Всего же частота госпитализации таких пациентов в шесть раз выше, по сравнению с теми, кого болезни сердца не задели.

"Летальность среди них по последним данным увеличивается в 12 раз", - цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, врач отметил, что практически у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, были также проблемы с кровообращением.

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