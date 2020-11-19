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Проблемы с сердцем, иллюстративное фото

В Минздраве РФ назвали фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз

© Fotolia / Bits and Splits
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201119/32558317/v-minzdrave-nazvali-faktor-uvelichivayuschiy-risk-smerti-ot-covid-19-v-12-raz.html

Вероятность летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией могут значительно увеличить сердечно-сосудистые заболевания.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего приходится лечить в стационарных условиях.

Медицинский персонал показывает быстрый тест на коронавирус пациента
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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Всего же частота госпитализации таких пациентов в шесть раз выше, по сравнению с теми, кого болезни сердца не задели.

"Летальность среди них по последним данным увеличивается в 12 раз", - цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, врач отметил, что практически у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, были также проблемы с кровообращением.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)

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