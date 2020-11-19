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Нюрнберг

РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201119/32558939/ria-novosti-zapustilo-multimediynyy-proekt-o-nyurnbergskom-protsesse.html

Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. "Нюрнберг. Начало мира" – такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

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Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций Международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье. 

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности. 75 лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным. Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

"Проект "Нюрнберг. Начало мира" - не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это - живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это – возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946-го года", - сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев о новом историческом проекте РИА Новости.

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В свою очередь, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заявила что "Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость".

"В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна", - отметила Лосева.

На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

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"Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто - мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу - нет слов", - и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект - в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса", - заявила руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова.

В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.

Проект проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольской правды" kp.ru. Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr,  Государственный исторический МузейЕврейский музей и центр толерантности

Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории РоссииРоссийской Государственной библиотекиМузея ПобедыЦентрального Музея вооруженных силРосархива, а также ГосфильмофондаМХАТа им. Горького и газеты "Правда".

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

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